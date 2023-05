Congresso Brasileiro de Advocacia Ambiental tem inscrições abertas

A OAB Maranhão, por meio da Escola Superior da Advocacia e das Comissões de Defesa do Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável; a OAB Nacional; e a OKAH Ateliê de Conteúdos, promoverão o Congresso Brasileiro de Advocacia Ambiental de 6 a 7 de junho, no auditório da Seccional.

O Congresso reunirá grandes nomes da área com o objetivo de produzir reflexão em tempos de mudanças de paradigmas, da civilidade e das relações sociais, além de gerar condições para um grande fórum de debates sobre a atualidade.

Poderão participar: profissionais do Direito, procuradores do estado e do município, defensores públicos, delegados de polícia, professores, estudantes e profissionais de áreas afins, como auditores, biólogos, cientistas e etc.

As inscrições estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas no site da ESA-MA. O evento terá carga horária de 16 horas. Entretanto, só terão acesso aos painéis e aos certificados as pessoas inscritas.

Confira a programação:

Dia 06/06/2023

18H30 – Abertura do evento

(Contará com a participação das pessoas abaixo)

Beto Simonetti (Presidente da OAB NACIONAL)

Flávio Ahmed (Diretor e Coordenação científica da OKAH Ateliê de Conteúdo)

Kaio Saraiva (Presidente da OAB-MA)

Leonardo Campos (CFOAB)

Thiago Diaz (CFOAB)

Ana Carolina Barchet (Presidente da CONDA)

Mayara Fontenele (Presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB MA)

19H – Painel 1 – Advocacia ambiental

Moderador: Flávio Ahmed – Diretor da OKAH Ateliê de Conteúdos

Princípios democráticos como fundamento constitucional balizador da advocacia ambiental no Brasil

Prof. Dr. Celso Antonio Pacheco Fiorillo

Doutor e Mestre em Direito das Relações Sociais, Professor da Escola da Magistratura Federal da 1a Região (AMAZÔNIA LEGAL/BRASIL) e Director Académico do Congresso de Derecho Ambiental Contemporáneo España/Brasil-Universidade de Salamanca (ESPANHA)

O papel do advogado junto aos órgãos ambientais

Mayara Fontenele

Pres. Comissão de Defesa do Meio Ambiente – OAB/MA

O papel do advogado na governança ambiental – apresentação de caso TAC dos estados da Amazônia

Ana Carolina Barchet

Pres. Comissão Nacional de Direito Ambiental do CFOAB

20H30 – Exibição de vídeo

Projeto Memória Viva do Direito Ambiental Brasileiro

Dia 07/06/2023

08H – Painel 2 – Espaços protegidos

Moderador: Jorge Alex Athias – Mestre em Direito Constitucional Econômico e Membro da Comissão Nacional de Direito Ambiental do CFOAB

Desafios ambientais na Amazônia

Vladimir Passos de Freitas – Participação on-line

Professor de Direito Ambiental do Mestrado/Doutorado da PUCPR e presidente da Academia Paranaense de Letras Jurídicas.

A atuação regionalizada do Mp na Amazônia

Luís Fernando Barreto

Promotor de Justiça

Conflito de competência entre os municípios e os órgãos gestores de unidades de conservação contidas em sua unidade territorial

Antônio Fernandes Cavalcante

Pres. Comissão de Petróleo e Gás – OAB/MA

Concessões em unidades de conservação

Beatriz Paulo de Frontin

Mestre em Direito, Políticas Públicas e Sustentabilidade pela UNIRIO

09H30 – Painel 3 – Responsabilidades ambientais

Moderador: Danielle Oliveira – Mestre em Ambiente e Energia

Os 25 anos da Lei de Crimes Ambientais

Gilberto Passos de Freitas

Mestre e Doutor em Direitos das Relações Sociais e Professor de Direito Ambiental e de Métodos Consensuais para resolução de conflitos socioambientais

Análise econômica da responsabilidade civil ambiental

Rômulo Sampaio

Doutor em Direito Ambiental; Mestre em Direito Econômico e Social e Mestre em Direito Ambiental.

Análise econômica de conflitos ambientais

Tiago Moura

Engenheiro, Economista e CEO da NewFields Brasil

Informações ambientais, responsabilidade criminal e o papel dos advogados

Antonio Augusto Reis

Mestre em Direito Ambiental

Responsabilidade pós-consumo: logística reversa e economia circular

Aylla Kipper

Pres. da Associação Ambiental para coleta, gestão e rerrefino do OLUC (Ambioluc) e Head de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Lwart Soluções Ambientais

11H15 – Painel 4 – Licenciamento e judicialização

Moderador: Isabela Pearce – Pres. Comissão Desenvolvimento Sustentável – OAB/MA

Desjudicializaçao e soluções consensuais nos litígios ambientais

Consuelo Moromizato Yoshida

Desembargadora Federal – TRF3, Professora e Coordenadora da Especialização em D. Ambiental – PUC/COGEAE/SP

O processo de descentralização do licenciamento ambiental – os municípios e suas competências

Pedro Chagas

Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão

Licenciamento ambiental e a capacidade técnica do município como base para definição da competência do órgão licenciador

Caio Viana P. Murad

Chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Luís

Desafios da gestão ambiental: importância da licença social

Rômulo Nelson

Gerente Jurídico Corredor Norte, Vale SA.

12H30 – Intervalo almoço

15H – Painel 5 – Municípios e meio ambiente

Moderador: Luane Lemos – Gerente de Meio Ambiente da EMAP – Porto do Itaqui

Municípios e o meio ambiente

Paulo Affonso Leme Machado

Doutor em Direito-PUCSP, Mestre em Direito Ambiental – Un. Estrasburgo/França e Promotor de Justiça aposentado.

Competência dos municípios – divergências

Jorge Rachid M. Maluf

Desembargador e presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do TJMA

Aspectos relevantes sobre o novo plano diretor de São Luís-MA

Flávio Moura Fé Lima

Responsável pela área de Relações Governamentais e Sustentabilidade da Alumar.

16H30 – Painel 6 – Poder Judiciário e ESG

Moderador: Samir Jorge Murad – Especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável e Membro efetivo da Comissão Nacional de Direito Ambiental do CFOAB e do IAB Nacional.

A solução dos conflitos coletivos por meio das técnicas decisórias do processo estruturante

Édis Milaré

Procurador de Justiça do Estado de São Paulo (aposentado), Doutor em Direito das Relações Sociais – Direitos Difusos e Coletivos, Mestre em Direito das Relações Sociais – Direitos Difusos e Coletivos

ESG – Um novo modelo de negócios e as implicações sociais e ambientais

Werner Grau Neto

Doutor em Direito Tributário, Mestre em Direito Internacional e Especialista em Direito Ambiental

Mudanças climáticas: a gestão do tema nas empresas

Maria Caroline B. Marinho

Coordenadora do Jurídico Ambiental da Suzano

O Poder Judiciário e o processo estruturante

Douglas de Melo Martins

Juiz Titular na Vara de Interesses Difusos e Coletivos

18H – Encerramento

Coordenação executiva:

Samir Jorge Murad

Coordenação científica:

Flávio Ahmed e Samir Jorge Murad

