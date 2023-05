Condenado homem que reproduziu cena de cinema em SC para fugir com 57kg de droga

Ele fez ultrapassagens em local proibido e desobedeceu a ordem de parada para fugir em alta velocidade por locais onde há grande movimentação de pessoas. O fato foi registrado na serra catarinense em fevereiro deste ano.

O acusado de protagonizar a cena, semelhante àquelas vistas em filmes de ação, foi condenado pelos crimes de tráfico, desobediência e direção perigosa. A pena fixada pela 2ª Vara Criminal da comarca de Lages foi de sete anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e sete meses e 15 dias de detenção, além de 900 dias-multa no valor individual de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Conforme os autos, o homem vinha de Vacaria, no Rio Grande do Sul, com destino a Tubarão, no Sul catarinense. Ele transportava 57 quilos de maconha para vender a terceiros. A polícia estava em patrulhamento na BR 116, entre Lages e Capão Alto, quando visualizou o veículo. Eles seguiram o acusado até a BR 282, em uma região onde se concentram estabelecimentos comerciais.

Na sentença, o julgador diz que ficou devidamente demonstrado o tráfico interestadual, além de comprovado que o réu não praticou o ato de forma isolada e esporádica, por se tratar de sujeito dedicado ao comércio ilícito de entorpecentes – neste caso a maconha – inclusive com a responsabilidade de transporte de grandes quantidades de droga. Ele teve o direito de recorrer em liberdade negado pelo juízo.

Com informações do TJ-SC