Condenada mulher que atropelou quatro crianças

Em sessão do Tribunal do Júri realizado na cidade de Ferraz de Vasconcelos-SP, a mulher que dirigia embriagada ao atropelar quatro crianças então com idades entre 8 e 15 anos foi condenada nesta terça-feira (27/6).

Após a denúncia oferecida pela promotora Roberta Fernandes, a ré recebeu pena de 7 anos de reclusão pelas quatro tentativas de homicídio e de 8 meses de detenção por infração ao Código de Trânsito Brasileiro. Ela ainda fica impedida de dirigir veículo automotor também por 8 meses.

Os autos apontam que a mulher imprimiu grande velocidade ao sair com um carro que estava estacionado próximo ao local dos fatos, ocorridos em 1º de janeiro de 2014. Por conta disso, ela não conseguiu frear nem desviar da calçada onde as vítimas brincavam. Para a Promotoria, os homicídios só não se consumaram graças ao pronto atendimento médico prestado às crianças.

O Júri contou com atuação do promotor Eliel Raimundo Alves.

Com informações do MPSP