CNJ lança nova edição do Relatório Justiça em Números nesta segunda (28/8)

Mais de 31 milhões de casos novos ingressaram em todos os ramos de Justiça, o que registrou um índice de produtividade de magistrados com crescimento de 10,7% e ampliação do acesso à Justiça com casos novos tramitando de forma virtual na proporção de 98,4%. Esses e outros dados serão divulgados no Relatório Justiça em Números 2023, no dia 28 de agosto, durante a 2ª Reunião Preparatória para o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O evento será iniciado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a partir das 14h, com transmissão pelo canal do CNJ no YouTube. O lançamento do relatório está previsto para ocorrer às 16h.

Em sua 20ª edição, o Relatório Justiça em Números apresenta as principais estatísticas e é um dos principais documentos de publicidade e transparência do Poder Judiciário. Nele são reunidas informações dos 93 órgãos do Judiciário, não englobando o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além de dados globais, também são apresentadas informações por tribunal e por segmento de justiça, além de uma série histórica de 14 anos, abrangendo o período de 2009 a 2022.

Pelo Painel interativo do Justiça em Números, é possível consultar as informações de forma customizada e livre, com acesso à base de dados e em integral consonância com a política de dados abertos. Os números registrados passaram a ser coletados, a partir de 2020, pela Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (Datajud), tornando as informações mais confiáveis e com uma única fonte de dados.

Além dos dados de movimentação processual, produtividade e Justiça Digital do ano base 2022, o relatório também trará inovações, como o levantamento da participação feminina no Judiciário e um indicador específico sobre recorribilidade da Justiça, que traz os números de recursos internos e externos do período.

Reunião Preparatória

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza, nos dias 28 e 29 de agosto a 2ª Reunião Preparatória para o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário — evento voltado a acompanhar o cumprimento da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021–2026, por meio da apresentação dos resultados parciais das Metas Nacionais, bem como de dados de políticas judiciárias instituídas pela CNJ e do debate das propostas de Metas para o próximo ano.

Além da apresentação do Relatório Justiça em Números, na programação do primeiro dia estão previstas a premiação do Ranking da Transparência do Poder Judiciário 2023, dos resultados parciais das metas nacionais e apresentação das metas nacionais da Corregedoria Nacional de Justiça, entre outros.

No segundo dia, serão realizadas as reuniões setoriais dos segmentos de Justiça e as apresentações das respectivas propostas de metas para 2024. Não haverá transmissão online para essas programações.

Serviço

Lançamento do Relatório Justiça em Números 2023

Data: 28 de agosto, 16h

Local: Sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília. Com transmissão pelo canal do CNJ no YouTube.

