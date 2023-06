CJF e TRF5 realizam exposição fotográfica em comemoração aos 35 anos da Constituição

O Conselho da Justiça Federal (CJF), em parceria com o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), dá início a mais uma etapa do projeto “A Justiça Federal nos 35 anos da Constituição da República”. A partir da próxima segunda-feira (12), uma exposição fotográfica temática sobre o projeto será sediada no hall do edifício-sede do TRF5, em Recife, e poderá ser visitada até o dia 14 de julho.

A abertura da mostra acontecerá às 10h30, no foyer do edifício-sede do Tribunal, com a presença do vice-presidente do CJF e corregedor-geral da Justiça Federal, ministro Og Fernandes, e do presidente do TRF5, desembargador federal Fernando Braga, entre outras autoridades.

A exposição reunirá cerca de 200 fotografias, incluindo imagens de todos os TRFs e, sobretudo, cenas que retratam a história do TRF5: magistrados, equipes de trabalho, jurisdicionados, antigas instalações do Tribunal, eventos, além de outros momentos que marcaram os últimos 35 anos.

O projeto

Lançado em 24 de abril, no CJF, o projeto “A Justiça Federal nos 35 anos da Constituição da República”, organizado pela Corregedoria-Geral da Justiça Federal, comemora as três décadas e meia da Carta Magna de 1988, promulgada em 5 de outubro de 1988. O conjunto de celebrações conta com a colaboração dos seis TRFs e das Seções Judiciárias.

Entre as ações já realizadas estão a conferência magna proferida pelo ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto e a estreia da série de podcasts “Decisões Paradigmáticas”, que reúne relevantes narrativas de decisões das seis Regiões da Justiça Federal e está em seu segundo episódio. Os programas podem ser assistidos no canal do Conselho no YouTube.

O que vem por aí

No mês de outubro, serão lançadas duas outras exposições fotográficas: “Casa da Justiça”, que retratará os tribunais brasileiros sob o ponto de vista arquitetônico, social, cultural e econômico, contando a história da evolução da Justiça Federal; e “Quem é o jurisdicionado”, que mostrará a diversidade e a abrangência da atuação da Justiça Federal. As mostras serão exibidas no Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro (RJ), e serão disponibilizadas virtualmente nos portais dos TRFs e do CJF.

O encerramento das comemorações se dará com a exibição, em 28 de outubro, Dia do Servidor Público, em ambiente virtual, do vídeo “O olhar do servidor”. A produção apresentará, mediante a exposição de fotos e depoimentos, a contribuição desses profissionais ao longo dos 35 anos de atividades da Justiça Federal.

Com informações do CJF