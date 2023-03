Câmara forma Comissão de Segurança dominada pelo PL e alvo é Flávio Dino

O Governo Lula sofre derrota na Câmara dos Deputados com a proeminência do Partido Liberal, de Jair Bolsonaro que assumiu o controle da Comissão de Segurança Púbica e Combate ao Crime Organizado. Os integrantes dessa Comissão podem trazer alguns reflexos negativos e indesejados, especialmente para o Ministro Flávio Dino, da pasta da Justiça e as armas foram disparadas, inclusive no dia de hoje.

O Ministro deverá receber, nos próximos dias, ofícios convocatórios e que pedem esclarecimentos sobre temas sensíveis, tais como os atos de 8 de janeiro, invasão de propriedades pelo Movimento dos Sem Terra e outros que causam tormenta ao PT. Ainda em curso uma CPI defendida pelo PL, contra a qual Lula joga duro, os parlamentares irão aproveitar do momento para esmiuçar algumas questões que envolvem ‘uma possível omissão’ de Dino na data do ‘vandalismo’ em Brasília.