Brasileiros serão beneficiados por Portugal com autorização de residência automática

A Agência Lusa, de Portugal, revelou que o país editará medida a ser publicada no Diário da República, a entrar em vigor, que diz respeito a interesses de brasileiros em ter residência automática no país. O benefício se estende a todos os integrantes da CPLP Comunidade de Países de Língua Portuguesa e que beneficiária imigrantes brasileiros.

A autorização será válida por um ano e concedida de forma automática aos imigrantes que tenham interesse em residir no país. A facilidade de concessão tem origem no Acordo de Mobilidade entre os Estados que integram a Comunidade de Países de Línguas Portuguesa, assinado no ano passado.

Será expedido um certificado para dar cumprimento à disposição de vontade manifestada pelos interessados. O documento terá a assinatura do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. A medida visa regularizar imigrantes dessa comunidade – a CPLP- no país.