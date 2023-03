Bolsonaro admite se tornar inelegível mas enxerga possível prisão como ato de arbitrariedade

Dos Estados Unidos da América, para onde foi desde o final de dezembro do ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia de ontem, em evento que contou com a participação da imprensa, teceu comentários acerca de dois temas que lhe foram questionados: um, a iminência de uma declaração de se tornar inelegível, por decisão do TSE; dois, a possibilidade de vir a ser preso, por ocasião do seu retorno ao Brasil.

Na análise do ex-presidente da República, o fato de o TSE levar à frente a ação que questiona sua reunião com embaixadores, promovida no ano passado, e na qual criticou, sem provas, o sistema de votação, pode motivar o Tribunal Superior Eleitoral a torná-lo inelegível.

Mas, a questão da prisão, essa ‘só se for uma arbitrariedade’, disse Bolsonaro, além de registrar que, embora pretenda voltar ao Brasil, no dia 29 de março, essa pretensão ainda será amadurecida e estudada. Uma semana antes, anunciou Bolsonaro, fará um estudo definitivo dessa situação que resultará ou não no seu retorno ao Brasil.