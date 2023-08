Autor de atentado a creche em Blumenau tem sanidade mental atestada

Um laudo pericial atestou a sanidade mental do autor do ataque a um centro de educação infantil em Blumenau. O crime aconteceu no dia 5 de abril de 2023, causando a morte de quatro crianças e ferindo outras cinco.

O exame havia sido solicitado pela Defensoria Pública. A juíza responsável da 2ª Vara Criminal da comarca de Blumenau deferiu o pedido, e o exame foi realizado por um médico perito oficial do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. O laudo, apresentado no último dia 4, descreve o exame realizado e responde aos quesitos formulados pela juíza e pela Defensoria Pública.

Quanto à conclusão sobre a capacidade do réu, o perito concluiu que, à época dos fatos, ele apresentava total capacidade de entendimento dos seus atos e total capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento. Com o resultado, que foi anexado ao processo, o médico legista atestou a sanidade do autor do atentado para responder pelos atos que praticou.

Conforme denúncia do Ministério Público de Santa Catarina de 18 de abril, o réu é acusado de quatro homicídios qualificados (por motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e crime contra menores de 14 anos) e cinco tentativas de homicídio qualificado.

O processo, que tramita sob sigilo, aguarda agora o prazo para as partes se manifestarem, caso queiram, sobre o laudo. O acusado permanece preso preventivamente.

Com informações do TJ-SC