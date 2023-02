Anestesia de animal pode ser sido a causa da morte de vítima de tatuagem

A Polícia Civil do Paraná finaliza um inquérito onde apura o homicídio culposo causado por um tatuador, em Curitiba. A vítima, David Luiz Porto Santos, veio a óbito durante a sessão de tatuagem após receber anestésico no braço esquerdo. A Polícia suspeita que houve a injeção de uma anestesia destinada a animais. A morte ocorreu em abril de 2021, mas somente agora as investigações avançaram.

O caso foi registrado na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa -DHPP, e se indica que houve negligência por parte do tatuador. Segundo as investigações, o anestésico usado na pessoa da vítima foi adquirido com uma receita passada por uma veterinária.

“Estamos finalizando esse inquérito nos próximos dias, mas todos os indícios apontam que houve crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A pena para esse crime específico é de até três anos. Vamos finalizar e encaminhar ao Ministério Público para novas deliberações”, firmou a autoridade policial.