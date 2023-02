Esdra Jonas é tido por foragido da Justiça após não ser encontrado para cumprimento de preventiva

O empresário Esdra Jonas dos Santos é considerado foragido da Justiça após prisão preventiva decretada mas não cumprida pela Polícia Civil de Minas Gerais, ante a não localização do bolsonarista. Esdra é investigado por vários crimes e é suspeito de ser um dos líderes do acampamento frente ao quartel de Belo Horizonte.

Esdra é acusado de agredir repórteres que faziam a cobertura do acampamento bolsonarista no ano passado por duas vezes. Ainda no ano passado a prefeitura de Belo Horizonte determinou a retirada do acampamento bolsonarista frente ao quartel da capital mineira por não haver licença para a instalação da estrutura. Esdra foi um dos mais exaltados durante a desmobilização da estrutura.