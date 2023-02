AmazonPrev não pode exigir que casal tenha dividido residência para direito à pensão por morte

Companheira de servidor falecido tem assegurado o direito de pensão por morte, ainda que não tenha sido comum a residência do casal. A decisão é do desembargador Airton Luís Corrêa Gentil, do Tribunal de Justiça. No juízo inaugural, a decisão de primeira instância negou o pedido de Maria Silva, a requerente, sob o fundamento de que o servidor falecido não morava no mesmo Estado da autora. O raciocínio jurídico de que não havia convivência comum não subsistiu. O Relator rechaçou o entrave jurídico firmando que a coabitação não é requisito indispensável para a configuração da união estável ou requisito de concessão do benefício da pensão por morte.

O pedido de pensão por morte anteriormente requerido junto à AmazonPrev restou indeferido no que pese a interessada providenciar a juntada da documentação exigida administrativamente. Com o falecimento do companheiro, então servidor do Estado, e com o qual a autora viveu em união estável, o pedido foi indeferido, ainda com provas da convivência marital.

Não obtido o direito, na esfera administrativa, a autora propôs contra o Estado e no juízo fazendário, uma ação na qual pediu que a AmazonPrev se obrigasse a reconhecer o direito a pensão. O magistrado singular não acolheu o pleito da autora compreendendo que à época do falecimento do servidor público, o funcionário e a autora detinham domicílios diversos.

Fundamentou-se, também na origem, que mesmo existindo prova acerca da união estável, a pensão por morte não se torna devida tendo em vista a ausência de prova de convivência comum à época do óbito, assim como inexistência de demonstração de crédito alimentício fixado por ocasião de eventual separação.

Nos fundamentos que fixaram a procedência da ação, o relator indicou que o fato do ‘casal não residir no mesmo endereço já está ultrapassado na jurisprudência, isso porque a coabitação não é requisito indispensável para a configuração da união estável, e, ainda, como requisito da concessão do benefício de pensão por morte’.

Considerou que a existência de união estável presume dependência econômica da companheira do segurado falecido. “Assim, considerando tais circunstâncias, não há como retirar da companheira o direito que possui de ser incluída como pensionista do ex-segurado perante a autarquia”.

Processo nº 0641572-32.2019.8.04.0001

