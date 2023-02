Juiz de SP condena empresa aérea ao pagamento de R$8 mil por extraviar cachorro em aeroporto

Casal que teve cachorro e malas extraviadas no aeroporto de Madri devem ser indenizados. A decisão é do juiz Sergio Mangerona, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou a companhia aérea Air Europa Lineas Aéreas ao pagamento de R$8 mil reais em favor dos passageiros.

No pedido de indenização, o casal alegou que o pet ficou perdido no aeroporto por mais de 1 hora e que somente foi encontrado com a ajuda de funcionários do aeroporto, causando-lhes transtornos psicológicos.

Em contrapartida, a empresa aérea alegou não ter sido negligente e que não houve abandono com relação ao animal, logo tomando iniciativa necessária para a localização dos pertences dos passageiros.

Na sentença, o juiz considerou inegável os danos sofridos pelos autores que, durante a viagem, sofreram transtornos psicológicos com o desaparecimento do seu animal de estimação. O magistrado reconheceu a falha no serviço da empresa que não ofereceu segurança aos passageiros.

“Logo, com a finalidade de preservar tanto o caráter punitivo como compensatório do dano moral, arbitra-se no caso uma indenização correspondente a R$ 8.000,00, para cada autor, particularmente para se evitar a repetição da prática de atos semelhantes”, disse o magistrado.

Processo: 1026199-39.2022.8.26.0562

Leia a decisão