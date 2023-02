MPAM discute com a SEAP melhorias na unidade prisional de Coari

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Coari, participou, na quinta-feira (16/02), da reunião com o titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Coronel Paulo Cesar, para tratar sobre a reforma estrutural na Unidade Prisional de Coari, incluindo as adaptações e aperfeiçoamentos do sistema carcerário municipal.

As obras são necessárias por conta da grande quantidade do número de prisões e flagrantes na cidade. “É necessário reforçar o sistema prisional como um todo, para poder abarcar este incremento na demanda prisional, devido à execução da Operação Hórus (Base Arpão), analisar possíveis adequações, melhorias estruturais e programas de parcerias, como, por exemplo, o Programa “Remissão pela Leitura”; aprimoramentos que tornarão o sistema penal mais robusto”, afirmou o Promotor de Justiça Rafael Augusto Del Castillo da Fonseca.

“O Estado está buscando, por meio da Seap, implementar melhorias visando garantir maior segurança na unidade prisional do município, proporcionando um ambiente seguro aos reeducandos, servidores e instituições que atuam de forma integrada junto à Secretaria”, assinalou o Coronel Paulo Cesar. Com informações do MPAM