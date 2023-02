Alimentos podem ser buscados contra quem provocou a morte no acidente ainda com inquérito arquivado

Procedimento arquivado na área criminal em caso de morte da vítima por acidente de transito não impede pedido de reparação na área cível da filha menor e da viúva do falecido, contra a causadora dos danos. A decisão é da desembargadora Onilza Abreu Gerth, do Tribunal de Justiça do Amazonas. A desembargadora fixou que apesar de o fato debatido no juízo cível ter sido arquivado na área criminal, não se consiste em motivo para impedir que a parte sucessora e dependente econômica da vítima, tenha direito de pedir pensão de alimentos. O fato ocorreu em Iranduba, no Amazonas.

Segundo a Relatora, o arquivamento do inquérito policial não impede que o mesmo fato seja discutido no âmbito civil, conforme o artigo 67 do CPP, onde se prevê que o despacho de arquivamento do inquérito policial não impedirá a propositura de ação civil.

Em primeira instância, a ação consistiu em pedido de obrigação de fazer e de danos morais decorrente de acidente de trânsito com resultado morte provocado pelo veículo automotor da ré. Na esfera penal, o procedimento foi arquivado. A ré pediu que essa circunstância fosse considerada.

Neste contexto, a ação cautelar de alimentos foi mantida em favor de Zuleide Silva, contra a responsável pelo acidente. A ré havia pedido a suspensão da decisão que concedeu o pagamento mensal de pensão no valor de 1 salário mínimo às autoras.

Embora a ré tenha juntado um laudo onde se revelou a dinâmica do acidente, a decisão considerou que ‘o laudo pericial juntado pela agravante não excluiu, categoricamente, a sua responsabilidade pelo evento e o arquivamento do inquérito policial não impede que o mesmo fato seja discutido no âmbito cível”.

Dispôs a decisão que a interessada em rever a decisão sequer comprovou sua impossibilidade econômica de arcar com os alimentos arbitrados, e que a verba alimentícia seria destinada à filha menor do falecido e sua viúva. Estiveram presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, com a fumaça do bom direito e o perigo na demora de entrega de prestação jurisdicional urgente. Não se cuidou de julgamento de mérito.

Processo nº 4003726-91.2021.8.04.0000

Leia a decisão: