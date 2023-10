Acusado de ataque a creche de Blumenau pede dispensa de depoimento em audiência

O homem apontado como autor do ataque a creche no município de Blumenau, no Vale do Itajaí, em crime registrado em 5 de abril deste ano, solicitou dispensa da audiência de instrução e julgamento. O juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Blumenau, unidade na qual tramita o processo, deferiu o pedido, e a oitiva dele prevista para esta última sexta-feira (6/10) não ocorreu.

No segundo dia de audiência, 10 testemunhas foram ouvidas, entre elas sete funcionárias da unidade escolar. Nos depoimentos, que tiveram duração de duas horas e meia, as testemunhas, uma por vez, puderam contar o que presenciaram na manhã do último dia 5 de abril. As oitivas ocorreram presencialmente na sala de audiências da 2ª Vara Criminal de Blumenau. Além da equipe da unidade, o promotor de justiça participou presencialmente da audiência de instrução e julgamento; dois assistentes de acusação e o defensor público, de forma remota.



Encerradas as audiências de instrução e julgamento, o Ministério Público tem o prazo de dois dias para alegações finais, mesmo tempo reservado à defesa na sequência. Após análise, o juízo da 2ª Vara Criminal decide se pronuncia ou não o réu. Se proferida sentença de pronúncia, o acusado irá a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O ataque ocorreu na manhã do dia 5 de abril de 2023 em uma creche localizada no bairro da Velha, em Blumenau. O réu é acusado de quatro homicídios qualificados (por motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e crime contra menores de 14 anos) e cinco tentativas de homicídio qualificado.

