Acusação sem prova não merece ir pra frente é o que revela Lindôra sobre denúncia da própria PGR

A Vice Procuradora Geral da República, Lindôra Araújo emitiu um parecer ao Supremo Tribunal Federal sobre uma acusação oferecida no ano de 2012 contra Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados. Na época, com base numa delação premiada do doleiro Alberto Yousseff, a Procuradoria Geral da República ofereceu ação penal contra Arthur Lira por corrupção, mediante denúncia onde se narrou que Lira, por pretender manter Francisco Carlos Colombo na presidência da CBTU orientou um assessor a transportar dinheiro para comprar apoio político.

Antes, Jaymerson José Gomes de Amorim havia sido flagranteado no Aeroporto de Congonhas com a importância de R$ 106 mil escondido na roupa. Nessas circunstâncias, Lira foi alvo de ação penal. Mas, com nova interpretação dos fatos e provas, Lindôra emitiu ao STF parecer no sentido de que o doleiro, na condição de colaborador, não apresentou elementos de prova autônomos, além do que o foi relatado em delação premiada acerca do envolvimento de Arthur Lira no caso. É a exponencia do brocardo juridico: Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.