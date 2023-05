Abusividade na prática de preços de combustíveis deve ser provada pelo acusador

A circunstância de que o Ministério Público atue como substituto processual do consumidor, em ação civil pública que vise apurar conluio no comércio de produtos derivados do petróleo, não se traduz na conclusão de que essa posição, no processo, confira ao Promotor de Justiça a condição de ser a parte hipossuficiente na ação. Em suma, não é correta a decisão do juiz em deferir o pedido de inversão do ônus da prova à favor do Parquet Estadual. Foi Relator o Desembargador Abraham Peixoto Campos Filho.

No caso concreto, a decisão judicial deferiu, em benefício do Ministério Público, a inversão do ônus da prova , ao fundamento de que a questão tratava de relação consumerista e o Ministério Público figurou no polo ativo da ação como substituto processual. Adotou-se, assim, haver verossimilhança na prática ilegal dos fatos narrados contra o consumidor.

A decisão em segunda instância considerou que, no que pese a jurisprudência do STJ caminhar no sentido do deferimento da inversão do ônus da prova a favor do Ministério Público, quando se está diante de uma ação que visa à tutela de interesse coletivo de consumidores, no caso concreto, não restou demonstrada a inaptidão técnica da Procuradoria de Justiça para a produção de provas hábeis ao convencimento da abusividade da conduta comercial tida como abusiva contra o consumidor.

Na causa se discutiu uma suposta uniformização do preço da gasolina comum pelos postos de combustíveis localizados em Manaus, afastando-se a necessidade de prova pericial. Na ação, o Ministério Público do Amazonas visou esclarecer uma formação de cartel entre postos de gasolina em Manaus, mediante uma possível combinação de preços de combustíveis contra a coletividade.

O juiz, na origem, deferiu a inversão do ônus da prova a favor do autor. Com a alteração da decisão, definiu-se que, no caso examinado, não restou demonstrada a alegada inaptidão técnica do Graduado Parquet para a produção de provas hábeis a corroborar a acusação da abusividade na prática de preços de combustíveis, como alegado.

Processo n° 4004649-83.2022.8.04.0000

Leia a decisão: