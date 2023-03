Uso de máscaras em aviões não é mais obrigatório por decisão da Anvisa

A Anvisa -Agência Nacional de Vigilância Sanitária derrubou a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos no Brasil. A decisão foi tomada hoje, e a deliberação foi unânime, por cinco votos a zero, em reunião da diretoria da Instituição. A medida será publicada no Diário Oficial da União.

O uso de máscaras nos aeroportos e nos voos nacionais e internacionais foi obrigatório durante o período de crise da Covid 19 e tiveram período de vigência entre 2020 e agosto de 2022, quando a medida foi suspensa. A obrigatoriedade foi retomada em setembro do ano passado, devido a recaída de casos de covid 19. Agora, o uso de máscaras foi novamente suspenso.