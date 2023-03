JF autoriza operação contra organização que atuava no contrabando de cigarros e mercadorias

A Polícia Federal deflagrou, ontem terça-feira (28/02), operação para desarticular uma organização criminosa que atuava no contrabando de cigarros e descaminho de mercadorias. Os 13 (treze) mandados judiciais de busca e apreensão foram expedidos pela 23ª Vara Federal de Curitiba (PR). A operação recebeu o nome de Impacto e foi realizada nas cidades de Guaíra/PR, Umuarama/PR e São Paulo/SP.

De acordo com as investigações, os cigarros e as mercadorias eram transportados a partir da região de fronteira do Paraná e tinham como destino a cidade de São Paulo. Estima-se que houve movimentação de aproximadamente R$ 20 milhões. Ainda segundo a PF, as atividades promoveram forte enriquecimento, especialmente dos líderes da Organização, permitindo a compra de imóveis, automóveis, dentre outros bens de alto valor.

Os envolvidos deverão responder pela prática dos crimes de contrabando, descaminho, coação no curso do processo, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Esses crimes possuem penas máximas que, somadas, podem chegar a 36 anos e 4 meses de prisão.

Com informações do TRF4