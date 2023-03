Mulher é suspeita de matar e carbonizar modelo por suspeitas de relações sexuais com o marido

Em São Paulo, as autoridades policiais suspeitam que uma mulher de nome Michele Andrade Ferraz, seja a autora do assassinato da modelo Aline Laís Lopes, que foi encontrada morta no último sábado, dia 25, em Cotia, na capital paulista. A vítima se relacionou com o marido de Michele, segundo a polícia, por troca de drogas.

As investigações mostram que uma pessoa, que está foragida, atraiu a modelo para o local do crime, uma antiga casa de shows chamada Cotia Hall, que se encontra abandonada. Em troca, recebeu duas pedras de crack. Foi em Cotia que Michele foi enforcada e, ao depois, teve o corpo incendiado e colocado em um carrinho de supermercados antes de ser transportado para o local onde foi encontrado.

A vítima foi submetida a exames no setor do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo e do Instituto Médico Legal. A polícia pediu a prisão preventiva de Michele, mas não há informações se a suspeita já se encontre presa.