Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou hoje nova convocação de estagiários em Direito para Manaus

O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep), divulgou nesta sexta-feira (06/01) o Edital TJAM n.º 10/2023 – SPED2022, com a sétima convocação de candidatos aprovados na Seleção Pública para Estágio de Nível Superior em Direito no TJAM (capital).

A primeira convocação do ano abrange candidatos das vagas de ampla concorrência, identificados no anexo do edital, que devem enviar os documentos necessários para a admissão, especificado na convocação.

De acordo com a publicação, os classificados devem observar a data de envio dos documentos, que começa no dia 11/01 e vai até dia 13/01, conforme a ordem de classificação. Dia 11/01, para os da 200.ª a 238.ª posição; dia 12/01, para os da 239.ª a 272.ª colocação; e dia 13/01, para classificados da 273.ª a 311.ª posição.

E no dia 11/01 (quarta-feira), das 9h às 11h, será realizado o Encontro de Integração e Orientações com os convocados, pela plataforma Google Meet, no link: https://meet.google.com/vya-ugfu-dau.

Igualmente às convocações anteriores, a admissão dos estudantes será feita remotamente e a confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) fica condicionada ao envio por e-mail dos documentos, que deverão ser encaminhados e organizados, em arquivo único, na extensão .pdf, conforme a ordem sequencial constante na publicação.

E ainda de acordo com o edital, não serão admitidos estudantes que não estiverem matriculados a partir do 3.º período ou o equivalente para instituições de regime anual, e é preciso ter coeficiente de rendimento atualizado igual ou superior a 8,00.

Mais informações podem ser consultadas na publicação, disponível no Diário da Justiça Eletrônico, no endereço abaixo.

Confira o edital

Com informações do TJAM