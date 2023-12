Tribunal de Justiça anuncia ampliação do Fórum Mário Verçosa no bairro de Aparecida

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) anunciou que, inicia na próxima segunda-feira (18), o processo de construção das novas instalações do Fórum de Justiça Desembargador Mário Verçosa, localizado na rua Alexandre Amorim – Aparecida, zona Sul de Manaus.

A obra possui prazo para execução de 14 meses, por isso as 13 Varas de Juizados Especiais Cíveis e Criminais instaladas naquele espaço funcionarão em home office e pelos canais digitais conhecidos desde a época da pandemia, como os balcões virtuais, e-mails e WhatsApp.

De acordo com o projeto, o novo prédio terá uma área construída de 5.600 m², com espaço para 24 unidades judiciais, disponibilizadas em sete andares que irão compor o novo fórum, que será construído no mesmo terreno do antigo prédio. Com informações do TJAM