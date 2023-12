Marco Aurélio Lisciotto assume exercício ao cargo de Procurador de Justiça do Amazonas

Na última quarta-feira (13), o promotor de Justiça, Marco Aurélio Lisciotto, do Ministério Público do Amazonas, entrou em exercício no cargo de Procurador de Justiça, pelo critério de antiguidade, titular da 1ª Procuradoria de Justiça, com atuação junto à 2ª câmara cível.

A sessão foi presidida pelo Procurador-Geral de Justiça (PGJ) Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, na condição de Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ), com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Colégio dos Procuradores de Justiça do MPAM, no YouTube.