TRE-AM promove o I Exame de Seleção para o Programa de Residência Jurídica

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas vai realizar o I Exame de Seleção para o Programa de Residência Jurídica do da instituição, nos termos da Resolução CNJ n.o 439/2022, da Instrução Normativa TRE-AM n. 04/2023 e conforme as disposições estabelecidas no Edital de abertura. As inscrições vão de 3 a 12.01.2024

O que é? Residência Jurídica constitui modalidade de aprendizado destinada a bacharéis em Direito que estejam cursando especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, com credenciamento regular no Ministério da Educação e, ainda, que tenham concluído o curso de graduação em Direito há, no máximo, 05 (cinco) anos.

O processo seletivo é destinado ao preenchimento de 10 (dez) vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o preenchimento das vagas que surgirem durante o período de validade deste processo seletivo.

A vigência da residência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses. O residente exercerá atividades práticas na unidade para a qual for designado, sob supervisão do respectivo magistrado, que será seu orientador, atuando nas unidades judiciais do TRE/AM correspondentes ao primeiro grau de jurisdição, podendo, excepcionalmente e exclusivamente no período eleitoral, prestar apoio aos juízes auxiliares no segundo grau de jurisdição.

Cronograma, requisitos para admissão, valor da bolsa e demais detalhes estão no Edital do Exame de Seleção, que pode ser acessado no link abaixo:

https://app.talentbrand.com.br/jobs/mais-estagios-programa-de-residencia-juridica-do-tribunal-regional-eleitoral-do-amazonas-eb96

Com informações do TRE-AM