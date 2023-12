TRE/AM divulga edital para cargo de juiz da 58ª Zona Eleitoral, em Manaus

O Tribunal Eleitoral do Amazonas (TRE/AM) divulgou o edital nº 008/2023, que abre vaga para o cargo de juiz eleitoral da 58ª Zona Eleitoral de Manaus, devido à proximidade do término do biênio do magistrado titular, Francisco Carlos Gonçalves de Queiroz, a ocorrer em 18.03.2024.

O edital, assinado pelo presidente do TRE/AM, desembargador Jorge Lins, data de 27/11 e o prazo é de 20 dias para os juízes de direito interessados que atuam na circunscrição apresentarem requerimento de inscrição (até 18/12) junto ao setor de Protocolo do Tribunal Regional Eleitoral.

O formulário encontra-se disponível no sítio Oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, www.tre-am.jus.br, acessando o link: Institucional, Zonas Eleitorais, Publicação de Edital- Inscrição de Juízes Eleitorais.

Conforme consta no edital, os procedimentos de publicação e de inscrição dos interessados estão disciplinados nos artigos 40-I e 40-J do Regimento Interno da instituição. Com informações do TJAM