TJAM divulga homologação preliminar para Curso de Formação de estagiários em Manaus

A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) divulgou edital com a lista de inscrições homologadas de forma preliminar para o Curso de Formação da Seleção Pública de Estágio de Nível Superior na área de Direito (em Manaus – Regime Presencial), e as inscrições que precisam ser corrigidas.

Estas listas constam no edital TJAM n.º 03/2023 – SPED2023, disponibilizado nesta sexta-feira (02/06) no Diário da Justiça Eletrônico, a partir da página 17 do Caderno Administrativo.

Da página 17 a 21 estão as inscrições homologadas, e da página 22 a 28 estão as que precisam de correção. Então, os candidatos que tiveram as inscrições não homologadas deverão enviar mensagem com os dados de nome completo e CPF, até a próxima terça-feira (dia 06/06), para o e-mail [email protected] com o título “CORREÇÃO DE USUÁRIO – SPED2023”, seguindo as orientações contidas no edital anterior.

A Escola Judiciária do Tribunal de Justiça do Amazonas analisará e corrigirá os dados das inscrições não homologadas enviados por e-mail e em 20/06/2023 ocorrerá a divulgação da Homologação Definitiva das Inscrições ao Curso de Formação dos candidatos com as inscrições corrigidas e as já homologadas.

De 20/06 a 23/06 os candidatos com as inscrições homologadas e corrigidas terão acesso ao curso, que terá as orientações divulgadas no edital de homologação definitiva das inscrições ao Curso de Formação.

E, de acordo com o edital, após a conclusão da Etapa II, será publicado no Diário da Justiça Eletrônico o Edital de Classificação Preliminar, conforme os critérios elencados no item 5 do Edital de Abertura (01/2023-SPED2023), na data provável de 27/06, do qual caberá recurso.

Com informações do TJAM