TJAM participa de reunião de trabalho com presidente do Supremo Tribunal Federal

Em reunião de trabalho com os órgãos de segunda instância dos tribunais, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Rosa Weber, afirmou que tem total confiança na competência, na qualidade do trabalho e no engajamento funcional do Judiciário. Realizado no início da noite de quinta-feira (1.º/6), em Brasília, o evento teve como objetivo abordar os desafios atuais enfrentados pelo Poder Judiciário.

O corregedor-geral de Justiça do Amazonas, desembargador Jomar Fernandes, participou da reunião representando o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Segundo a ministra Rosa Weber, juízas e juízes brasileiros honram a toga que vestem e, pelo comprometimento da instituição, são garantidores da democracia e da supremacia da Constituição da República. “Reforçamos que, sendo o Poder Judiciário um, é essencial que juntemos nossas forças para melhor chegar ao propósito comum”, ressaltou.

A ministra listou importantes iniciativas que pedem o engajamento dos tribunais para alcançar melhores resultados na prestação jurisdicional. Entre elas estão o Censo do Judiciário, as audiências de custódia, o suporte à equipe responsável pela biometrização de presos, as inspeções judiciais no Sistema Socioeducativo e o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

Também foram tratados temas relacionados à inteligência artificial aplicada ao Poder Judiciário, como o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br), a Plataforma Codex e o Processo Judicial eletrônico (PJe).

Fizeram parte da mesa de reunião o vice-presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso; o presidente do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, desembargador Carlos Alberto França; o presidente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF-1), desembargador José Amilcar Machado; o presidente do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais Estaduais de Justiça Militar do Brasil, Orlando Eduardo Geraldi; o presidente do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil, desembargador Roberto Frank; o secretário-geral do CNJ, Gabriel da Silveira Matos; e o secretário especial de programas, pesquisas e gestão estratégica do CNJ, Ricardo Fioreze.

Também estiveram presentes na reunião os presidentes e/ou representantes dos Tribunais de Justiça; dos Tribunais Regionais Federais; dos Tribunais de Justiça Militar; dos Tribunais Regionais Eleitorais e dos Tribunais Regionais do Trabalho.

Com informações do TJAM