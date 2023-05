TJAM convoca últimos candidatos selecionados em 2022 para estágio em Direito em Manaus

A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou o Edital n.º 18/2023-SPED2022, com a 15.ª e última convocação de candidatos que solicitaram final de fila na Seleção Pública para Estágio de Nível Superior em Direito no TJAM (Manaus) para admissão.

O novo edital foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de quarta-feira (24/05), a partir da página 16 do Caderno Administrativo, listando os 18 últimos candidatos para enviarem os documentos no período de 24/05 a 07/06/2023.

Conforme o edital, a admissão dos estudantes convocados será realizada remotamente e a confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) fica condicionada ao envio por e-mail dos documentos listados, que deverão ser encaminhados e organizados, em arquivo único, na extensão .pdf, conforme a ordem sequencial constante na tabela na publicação.

Para admissão, os estudantes devem observar todos os requisitos exigidos no edital, como período em que estão matriculados, coeficiente de rendimento, entre outros aspectos da documentação necessária.

Com informações do TJAM