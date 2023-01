Tarifas não contratadas especificamente pelo cliente devem ser devolvidas por banco

Os princípios da informação e da transparência exigidos em favor do consumidor nas relações contratuais têm relação com o dever de que o fornecedor não envie ou entregue, sem solicitação prévia ou forneça qualquer serviço, sem a expressa ciência do cliente ou sem um contrato específico, fundamentou o juiz Roberto Santos Taketomi, da 1ª Vara Cível. A conclusão se encontra nos autos da ação movida por Hélio Lima. O Bradesco quedou-se inerte com a obrigação de demonstrar de que os lançamentos efetuados na conta do autor tivessem justa causa. Nesse raciocínio, o juiz determinou o cancelamento da cobrança Cesta Fácil Econômica, com sua devolução.

A sentença menciona a falta de engano justificável pelo Banco. O fundamento é o de que houve expresso descumprimento das Resoluções do Banco Central. A instituição financeira tem a seu desfavor o inafastável dever de que deve conhecer e cumprir com as determinações que regem o seu funcionamento.

Os valores descontados deverão ser devolvidos em dobro, por expressa determinação judicial, ante a hipótese de má-fé do banco, e mediante previsão do Código de Defesa do Consumidor.

O juiz não concordou, entretanto, com o pedido de reconhecimento de danos morais, pois ‘no que pese o aborrecimento do requerente pela cobrança da citada tarifa não foi comprovada a existência de qualquer ato ofensivo à moral do requerente’. Houve recursos de ambos os interessados.

Processo nº 0651942-65.2022.8.04.0001

Leia a decisão:

Procedimento Comum Cível – Defeito, nulidade ou anulação – REQUERENTE: Helio

