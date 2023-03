Suposta amizade de juiz com advogado não é motivo para suspeição, diz justiça

Não há previsão legal de que a amizade do juiz com o advogado da parte contrária seja motivo para a suspeição. Sobre o tema, o Desembargador Cezar Luiz Bandiera rejeitou um pedido de afastamento de magistrado, formulado com base em alegações de que o juiz da 16ª Vara Cível de Manaus teria uma suposta amizade com o advogado da parte contrária.

O relator ponderou que o exercício da jurisdição requer, para a segurança das partes envolvidas, um juiz imparcial, a fim de que não haja paixão pela decisão da causa levada ao exame de um terceiro que deve ficar alheio aos interesses dos envolvidos no processo.

Para que o incidente de suspeição seja acolhido, se exige um conjunto de provas seguro e induvidoso de que o magistrado não se conduz no processo com a isenção de ânimo que a função exija. Se cuida de procedimento que, afinal, se comprovada a quebra da imparcialidade, implica no afastamento do magistrado, além de outras medidas de natureza administrativa.

No caso concreto, o incidente de suspeição levantada apenas aludiu a uma suposta amizade do magistrado com o advogado da parte contrária, que teria noticiado a uma terceira pessoa que seria amigo do magistrado, e que esse fato lhe conduziria à vitória no processo.

“A mera irresignação da parte, por si só, com as razões de decidir do magistrado, não implica na suspeição deste nos moldes do art. 145, I e IV, do CPC, não havendo que se falar em amizade íntima ou inimizade com a parte ou seu advogado apenas por ter a decisão contrariado os interesses do demandante, tampouco se cogitar interesse do magistrado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”, ilustrou-se.

Processo nº 0218573-48.2022.8.0-4.0001

Leia o acórdão :

