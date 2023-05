STJ valida identificação feita pela vítima por meio de fotos nas redes sociais

É válida a identificação de autoria do crime feita pela vítima quando ela própria vai às redes sociais e encontra fotos do suspeito. Com esse entendimento, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem em Habeas Corpus impetrada por um homem acusado de roubo a mão armada.

A posição representa um distinguishing(uma distinção) em relação aos precedentes firmados pelo STJ no sentido de que o reconhecimento por fotografia não serve para embasar condenação criminal, pois desrespeita o rito previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No caso, a vítima foi surpreendida por três criminosos ao abrir a garagem de casa. Ela foi rendida e teve bens roubados. Um dos criminosos era conhecido no bairro. Assim, a vítima foi às redes sociais e encontrou fotos dele, as quais apresentou à polícia um mês depois, quando foi chamada para fazer o reconhecimento em um banco de imagens.

Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, essa conduta reforça a segurança da identificação do criminoso. Relator no STJ, o ministro Reynaldo Soares da Fonseca concordou com a tese e destacou que, da forma como o caso concreto se deu, não há a hipótese de haver indução ao reconhecimento de alguém que pode não ter praticado o crime.