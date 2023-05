Moraes cassa decisão de juiz de Manaus por não observar paradigma do STF

RECLAMAÇÃO 59.486 AMAZONAS RELATOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES

RECLTE: RAI MOTA BARROS E OUTROS ADVOGADO: BRUNO INFANTE FONSECA

RECLADO: JUIZ DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DE MANAUS DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Raí Mota Barros e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM (Processo 0411519-13.2023.8.04.0001), que teria deixado de observar as determinações proferidas por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel.

Min. ROBERTO BARROSO). Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito: […] No caso, assiste razão jurídica à parte reclamante. Consta que os proprietários tiveram ciência da ocupação em 23/1/2023 (eDoc. 34, fl. 1). Na inspeção judicial, foi levantado o quantitativo de 158 adultos e 106 crianças e a existência de “apenas uns 05 imóveis em alvenaria, uns em andamento e outros com as obras paradas, e em apenas um imóvel de alvenaria […]. No local existe um ‘chapéu de palha’, 01 igreja cercada até a metade de PVC e coberta de telha de fibrocimento, 01 outra igreja evangélica bem mais modesta, cercada de lona e telha de alumínio e coberta com telha de fibrocimento, e 02 comércios simples, de compensado e cobertos com telhas fibrocimento. Em todos os ‘barracos’ possui água e energia elétrica, mas de forma ‘clandestina’ […] Ao total, existe aproximadamente 168 barracos de compensado, madeira, lona e PVC, e umas 05 casas em alvenaria, umas em construção e outras com obras paradas, além de aproximadamente 40 lotes demarcados sem nenhuma construção ” (e Doc. 34, fls. 18-19). Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que ‘os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral’. Inaugurado o regime excepcional de retomada das desocupações de áreas abrangidas nos requisitos da ADPF 828-MC, tem-se a necessidade de observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na medida cautelar para o cumprimento do ato, especialmente a realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes e o estabelecimento de medidas locais para realocação das famílias hipossuficientes estabelecidas na área a ser desocupada. Essa orientação foi reafirmada na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, na qual estabeleceu parâmetros para a retomada das medidas administrativas e judiciais de reintegração de posse, a fim de evitar o risco de convulsão social. Do que consta dos autos, não há indicação de observação ou determinação para que se observem os requisitos constantes da ADPF 828-MC, de acolhimento ou realocação das famílias envolvidas no processo de reintegração de posse em moradia com condições dignas e sanitariamente adequadas. Nesse cenário, mesmo após a superação da fase aguda da crise sanitária promovida pela pandemia de COVID-19, a decisão reclamada, que reafirmou a ordem de reintegração de posse, sem observar os critérios adotados na medida cautelar deferida na ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) corroborado pelo regime de transição decidido na 4ª Tutela Provisória Incidental, incorreu em clara ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, qual seja: resguardar os direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Portanto, diante da inexistência de informações de local hábil assentar as famílias eventualmente desalojadas, nos termos do que preconizado na ADPF 828 MC, evidencia-se ser o caso de cassar a ordem de desocupação. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a ordem de desocupação, por descumprimento das condicionantes impostas na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria- Geral da República. Publique-se. Brasília, maio de 2023. Ministro ALEXANDRE DE MORAES- Relator