STF retoma visitas presenciais ao edifício-sede da Corte mediante agendamento

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou as visitas presenciais ao seu edifício-sede oferecidas ao público, que estavam suspensas desde os atos de vandalismo nas manifestações antidemocráticas de 8 de janeiro.

A visita é gratuita, mediante fornecimento dos dados pessoais e agendamento prévio, com observação aos horários preestabelecidos. Não é permitida a entrada em trajes esportivos, shorts, bermudas, regatas ou chinelos. Existe, ainda, a possibilidade de assistir às sessões no Plenário e nas Turmas nos dias de julgamento.

Espaços restaurados

Durante meses, servidores e colaboradores das equipes de limpeza, arquitetura, conservação e restauração trabalharam na recuperação dos espaços. No início do Ano Judiciário, o Plenário já estava totalmente restaurado, e, passados 100 dias dos ataques, o STF concluiu as obras de reconstrução.

Locais de interesse

Agora, com a retomada das visitas guiadas, é ofertada uma rota que abrange os principais locais de interesse do Tribunal, como o Plenário, onde são realizados os julgamentos, e o Salão Nobre, que exibe móveis e documentos históricos. O passeio, que dura cerca de 1 hora e 15 minutos, termina no Museu do STF, reinaugurado em março deste ano.

Pontos de memória

Os visitantes também têm acesso aos pontos de memória, onde peças danificadas e vestígios físicos dos ataques estão expostos com o intuito de documentar e ressignificar o atentado ao patrimônio material e imaterial sofrido em 8/1. Um deles é o Espaço Uragami, que conta com objetos utilizados pelos invasores para iniciar a depredação do prédio, como bolas de gude e pedras portuguesas do piso Praça dos Três Poderes.

Quem não puder vir a Brasília, pode aproveitar o tour virtual pelo Museu.

Com informações do STF