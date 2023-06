Ministros do STF elogiam indicação de Zanin para a Corte

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) elogiaram, nesta quinta-feira (1°), a indicação do advogado Cristiano Zanin para uma cadeira na Corte. Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que vai indicar Zanin para a vaga que foi aberta pela aposentadoria de Ricardo Lewandowski.

Ao chegar para participar da sessão desta tarde, o ministro Gilmar Mendes disse que a indicação de Zanin é “positiva”. “É uma pessoa qualificada que vai integrar o Supremo Tribunal”, comentou.

Os ministros Luiz Fux e Nunes Marques consideraram “ótima” a indicação. André Mendonça desejou sucesso a Zanin na sabatina do Senado. “É uma prerrogativa do presidente da República, e cabe ao Senado avaliar”, afirmou.

Em nota, o ministro Luís Roberto Barroso também elogiou a indicação de Zanin.

“O Dr. Cristiano Zanin atuou com elevada qualidade profissional em casos que tramitaram perante o Supremo. Minha visão dele é a de um advogado sério e competente, que exibiu dedicação ao cliente e conduta ética, mesmo diante da adversidade. Da minha parte, será muito bem-vindo”, afirmou.

O ex-ministro Ricardo Lewandowski também avalizou a indicação de Zanin para sua vaga no tribunal. “Cristiano Zanin é um experiente e combativo advogado que preenche todos os requisitos constitucionais para ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Será, com certeza, um magistrado competente e imparcial”, declarou em nota.

Zanin tem 47 anos e formou-se em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 1999. É especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transnacionais.

Antes da indicação, ele atuou como defensor de Lula em processos da Operação Lava Jato.

Para tomar posse como ministro do STF, Cristiano Zanin precisa passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e ter nome aprovado em votação no plenário da Casa.

Com informações da Agência Brasil