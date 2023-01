Seu Jorge já pode registrar o filho de ‘Samba’ após aval da Associação dos Registradores

A Associação dos Registrados de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo autorizou Seu Jorge a registrar o nome de seu filho com Karina Barbieri. O nome escolhido ‘Samba’, havia encontrado obstáculo no 28º Cartório de Registros de São Paulo.

Com o impasse, a Arpen solicitou que o cantor enviasse um texto que justificasse a escolha do nome, que havia sido considerada incomum. A justificativa de Seu Jorge foi aceita sem que o imbróglio precisasse ser avaliado pelo Judiciário. O filho do artista, nascido no último domingo (22) já pode ser registrado.

“Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje”, explicou a registradora Kátia Possar.