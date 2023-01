‘Informações falsas’ da gestão Bolsonaro ao STF sobre Yanomamis serão apuradas, afirma Luís Barroso

O Ministro Luís Barroso, do STF, concluiu que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de ignorar as ordens sobre a proteção aos Yanomamis, tenha também prestado informações falsas ao STF, que, firma Barroso, serão apuradas.

Para Barroso, Jair Bolsonaro não seguiu o planejamento aprovado pela Suprema Corte, além de terem sido feitas com deficiências. Um dos pontos verificados foi o não cumprimento da criação e execução de um plano de enfrentamento à Covid-19 entre os povos indígenas.

“O STF detectou descumprimento de determinações judiciais e indícios de prestação de informações falsas à Justiça, que serão apuradas. Em caso de identificações dos responsáveis, sofrerão o devido processo legal para punição”, diz a nota divulgada pelo Ministro.