Federal abre nova operação para sequenciar buscas e apreensões ‘lesa pátria’ à mando do STF

O Ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Polícia Federal cumpra 11 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão contra suspeitos de participar, financiar ou fomentar os atos de terrorismo e vandalismo do dia 08 de janeiro contra as sedes dos três Poderes em Brasília. São novos mandados e novas diligências em desdobramento de medidas em vigor.

Os estados alvos das medidas jurídicas são Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal. Essas investigações têm natureza permanente e têm a denominação interna, no âmbito da Polícia Federal de ‘ operação lesa pátria’.

Os crimes investigados são os de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.