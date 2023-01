Defeitos ocultos em veículos podem ser provados na justiça com a rapidez nas ações

Uma cliente da América Veículos detectou que o automóvel adquirido apresentou logo de início defeitos que não conseguiu observar durante a compra, constatando que o câmbio ‘powershifit’, do EcoSport, precisava de reparos, a consumidora compareceu de imediato à concessionaria. No entanto, mesmo com esse procedimento, a autora não foi de plano atendida, e após demora na reparação dos serviços, socorreu-se de ajuizamento de ação julgada procedente pelo juízo da 1ª Vara Cível. O juiz Roberto Santos Taketomi acolheu o pedido de C. Barcelos, e reconheceu a existência de vícios ocultos no veículo ante o princípio da inversão do ônus da prova , mormente que a consumidora foi rápida em ajuizar o pedido na justiça.

O juiz considerou que o tempo decorrido, desde a entrega do veículo para a reparação dos serviços, com o decurso de 3 meses, não houve o reparo almejado pela cliente, que teve que buscar auxílio, inicialmente, no Procon. Ajuizando logo após a ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de danos morais.

Na ação a autora laborou no sentido de que o vício apresentado no veículo não foi decorrente do uso do automóvel, mas de um vício existente no próprio automóvel e que o prazo de 3 meses para esse conserto não foi cumprido conforme previsto pela concessionária. O veículo tinha garantia estendida.

A decisão abordou que a empresa poderia se eximir da responsabilidade apenas se comprovasse a ausência de falha no produto, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou, ainda, a existência de caso fortuito ou força maior. Concluiu-se que nada disso tenha ocorrido. Os pedidos da autora foram julgados procedentes.

A sentença abordou que no caso de vícios ocultos, conforme o artigo 26, § 3º, do CDC, o prazo decadencial é de 90 dias a iniciar-se a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito. A requerente cumpriu o prazo dentro da rigidez legal exigida. Houve recursos.

Processo nº 0663291-70.2019.8.04.0001

Leia a decisão:

