Segundo pesquisa do Senado apenas minoria tem preferência por sistema autoritário de governo

O apoio à democracia aumentou no Brasil. Pelo menos sete em cada dez brasileiros (73%) consideravam em novembro de 2022, logo após as eleições, que a democracia é sempre a melhor forma de governo. Em 2019, 58% dos brasileiros tinham essa opinião. Para 11% um governo autoritário é melhor em algumas situações, enquanto que para 9% tanto faz ter um governo democrático ou autoritário. Outros 6% não sabiam ou não responderam. Os dados estão na 20ª edição da pesquisa Panorama Político do Data Senado.



Realizada de 8 a 26 de novembro de 2022, a pesquisa ouviu, por telefone, 2.007 cidadãos de 16 anos de idade ou mais, em amostra representativa da população para avaliar a opinião dos brasileiros sobre uma série de temas, entre eles democracia, atuação do Senado Federal, fake news e algumas das principais questões em debate no país durante o último ciclo eleitoral, como a manutenção de benefícios sociais, a redução da maioridade penal e a criação de imposto sobre grandes fortunas.



O material serve de subsídio para os senadores neste período de reinício dos trabalhos legislativos. Ao longo da semana a Agência Senado vai destrinchar alguns desses números.



Democracia

Em comparação com edições anteriores da pesquisa, houve também uma redução do índice de insatisfação com a democracia. O levantamento revela que o número de pessoas muito satisfeitas em relação à democracia cresceu de 10%, no final de 2021, para 18%, em 2022. A explicação está na queda de 9 pontos percentuais daqueles que se declaram pouco satisfeitos e que agora representam 49% dos brasileiros. Já o grupo que não está nada satisfeito com a democracia no Brasil se manteve constante e corresponde a 28% da população. A informação da elevação do patamar daqueles que apoiam a democracia incondicionalmente foi recebida como um alento por senadores.



— Em 2019, 58% dos brasileiros consideravam que a democracia era a melhor forma de governo. Esse patamar evoluiu para 67%, em 2021, e 73%, em 2022. Isso consolida a ideia de que estamos defendendo um regime capaz de promover inclusão, capaz de garantir a livre expressão e o respeito à institucionalidade. É um dado que eu julgo muito importante — disse a senadora Teresa Leitão (PT-PE).



Avaliação semelhante tem Paulo Paim (PT-RS). A pesquisa, apontou o senador, evidencia que a maioria apoia o estado democrático de direito.



— O país está no caminho certo. A cada eleição a nossa democracia e as instituições públicas se fortalecem.



Efraim Filho (União-PB) e Eliziane Gama (PSD-MA) destacaram que os dados coletados pelo DataSenado servem de apoio para o exercício de seus mandatos e podem embasar a apresentação de projetos e o trabalho de fiscalização de políticas públicas.



— Ser um representante do povo é saber ouvir suas necessidades e reivindicações e levá-las ao Legislativo na forma de luta por melhorias. As pesquisas do DataSenado nos auxiliam a exercer na prática o real sentido da democracia: trabalhar pelo povo e para o povo — afirmou Efraim.



Eliziane Gama (PSD-MA) acrescentou que o Panorama Político é “um retrato de como pensa a nossa sociedade”.



— Pesquisas como essa têm um valor imenso, pois nos ajudam a construir políticas públicas que se alinham aos anseios da população. O estudo do DataSenado é precioso — disse.



