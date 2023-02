Polarização da política também caminhou para uma maior politização da população, diz Senado

A maior politização da população foi identificada pelo Data Senado. Em 2021, 55% dos brasileiros não se consideravam nem de esquerda, nem de direita ou de centro. Em 2022, esse índice caiu para 38%, já que mais brasileiros se posicionaram como sendo de esquerda (17%) ou de direita (31%). E a politização veio com maior polarização, segundo o Data Senado. O grupo que se posicionou à direita aumentou em 10 pontos percentuais enquanto que aquele que se identificou com a esquerda foi ampliado em 6 pontos percentuais. O grupo de pessoas que se consideram de centro (9%) manteve-se igual em 2021 e 2022.



De acordo com o coordenador da Pesquisa, José Henrique Varanda, as eleições de outubro de 2022 impactaram de maneira significativa a opinião pública.



— A pesquisa se deu em um contexto pós-eleitoral, momento este que teve impacto no levantamento. Isso fica evidenciado na politização da população brasileira nesse momento. Nota-se também uma maior polarização política. Isso pode ser evidenciado pelo posicionamento político dos entrevistados. A gente notou uma queda de 17 pontos percentuais naqueles que não acreditam estar posicionados nem à esquerda, nem à direita e nem ao centro. As pessoas estão engajadas e efetivamente assumiram lados — argumentou Varanda.



Fonte: Agência Senado