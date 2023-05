Oito pessoas são detidas no Maracanã e apresentadas no plantão do Juizado do Torcedor do RJ

Oito pessoas foram detidas pela Polícia Militar ontem (domingo, 21/5) e apresentadas no plantão do Posto Avançado do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos durante a partida entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã.

Cinco dos detidos foram flagrados pela venda de ingressos no entorno do estádio. São eles: Aldecino de Jesus Ribeiro, Fabiana dos Santos Souza, Marcelo Laurentino da Silva, Flávio Borges da Silva e André Ferreira Borba Júnior. Todos foram intimados a comparecer em audiência no juizado no próximo dia 14 de junho, às 16h.

Já Gabriel Silva Souza foi levado ao plantão, depois de denunciado no artigo 157 do Código Penal (roubo). Após prestar depoimento, ele recebeu liberdade provisória e o processo será distribuído para prosseguimento em vara criminal.

Dois homens foram detidos por causarem tumulto no estádio. Anderson Gonçalves da Silva e Fábio de Souza Nascimento passaram pela audiência, presidida pelo juiz Marcelo Nobre de Almeida. Anderson concordou em fazer transação penal e Fábio foi intimado para audiência no dia 14 de junho, na sede do Juizado do Torcedor, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Com informações do TJ-RJ