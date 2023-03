Receita Federal tem novo corregedor-geral que já foi vetado por Bolsonaro

O auditor fiscal Guilherme Bibiani tem novo Corregedor-Geral. Cuida-se de nome que no Governo de Jair Bolsonaro foi preterido para ocupar o cargo de corregedor do órgão que é responsável por administrar tributos federais, além de atuar no combate ao contrabando, a pirataria, a sonegação fiscal e também ao tráfico de drogas.

O novo corregedor, no ano de 2021 teve sua nomeação para o cargo de corregedor sondada, mas findou não sendo efetivado face a preterição do então governo de Bolsonaro. Essa preterição teria sido motivada pelo fato de que o filho do presidente esteve envolvido com a prática de ‘rachadinhas’, quando deputado estadual no Rio de Janeiro. Bibiani não foi bem ‘avistado’, nessas circunstâncias, pelo então presidente da República.