Presidente do TJAM é homenageada por comunidade acadêmica da Universidade Nilton Lins

A presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha Jorge, prestigiou, na última terça-feira (20/02), a solenidade de colação de grau de finalistas dos cursos de Direito e de Administração da Universidade Nilton Lins, ocasião em que a magistrada foi homenageada pela comunidade acadêmica que definiu o seu nome para patentear a “Placa de Mérito Acadêmico” concedida pela instituição aos graduandos com os melhores coeficientes acumulados ao longo da graduação em Direito.

Na oportunidade, foram agraciados com a “Placa de Mérito Acadêmico Desembargadora Nélia Caminha Jorge” os graduandos Jaiana Rocha Mourão e Ivon Pinheiro Feitoza que tiveram, respectivamente, os coeficientes acumulados “9,55” e “9,30”.

As placas, como reconhecimento ao mérito dos dois formandos, foram entregues a eles pela presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas que expressou as parabenizações a ambos os finalistas, desejando a eles, votos de uma trajetória profícua no segmento do Direito. “Ambos são merecedores do elogio e, em nome de todos os magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas, desejamos que, agora graduados, tenham uma vida profissional exitosa e digna de elogios como os expressos no dia de hoje aos senhores”, afirmou a desembargadora Nélia Caminha Jorge.

Na oportunidade, a presidente do TJAM também agradeceu à Universidade Nilton Lins, na pessoa da reitora da instituição, Gisélle Vilela Lins Maranhão, pela deferência e escolha de seu nome para patentear a placa de mérito acadêmico, que segundo a desembargadora Nélia Caminha Jorge, “reveste-se de importância por representar a dedicação aos estudos, o empenho e o merecimento daqueles que a receberam e que passarão a receber tal homenagem e destaque”.

A solenidade de colação de grau foi realizada no auditório Nina Lins, situado no espaço físico da Universidade Nilton Lins.

Na solenidade, aproximadamente 150 finalistas dos cursos de Direito e Administração colaram grau e a exemplo da homenagem concedida aos graduandos de Direito, placas de mérito acadêmico também foram concedidas aos finalistas com os melhores coeficientes acadêmicos no curso de Administração, placas estas que, como nome, homenagearam a José Carlos de Sá Colares, atual presidente do Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA-AM).

