Por superendividamento, justiça atende a pedido de repactuação de dívidas

Se o magistrado concluiu que a pessoa que o procurou por meio da ação cabível se encontre na situação de superendividamento, cujo estado possa implicar em reflexos negativos a sua renda mensal, pode atender ao pedido de repactuação contra a instituição financeira desde que presuma o efeito de que o autor do pedido possa vir a ficar severamente comprometido. Para tanto, deve se convencer das provas e de que o devedor possa chegar ao ponto da perda da capacidade do pagamento das dívidas que movimentaram a ação, avaliando que seja palpável o risco de que a própria subsistência daquele que foi a juízo esteja comprometida.

Com essa medida, a Desembargadora Joana dos Santos Meirelles, do TJAM, rejeitou um recurso do Bradesco contra uma medida cautelar do Juiz Matheus Guedes Rios, da 8ª Vara Cível, que atendeu a uma cautelar de repactuação de dívida contra a instituição financeira recorrente.

Em relação a um veículo financiado, por meio de alienação fiduciária, a medida, em primeiro grau, quanto à repactuação findou sendo indeferida, pois o magistrado entendeu que a alienação fiduciária, em caso de inadimplemento da obrigação contratual, o credor pode retomar a coisa, ressarcindo-se dos prejuízos havidos. Entretanto, quanto aos empréstimos descontadas em folha, concedeu a medida.

À despeito, justificou ” descontos realizados pelas instituições rés no contracheque do autor e em sua conta bancária, referentes a contratos de empréstimo, que superam 30% de seus proventos, dado ao risco quanto a própria sobrevivência do autor”, possa ter a repactuação atendida na Justiça. A medida foi confirmada.

“A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo, não se incluindo neste contexto dívidas não decorrentes dessa relação jurídica. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”

“No caso se trata de pessoa natural superendividada cuja renda mensal está severamente comprometida, a ponto de perder a capacidade de pagar as suas dívidas, colocando em risco a sua própria subsistência. Para que seja resguardado uma quantia para arcar com as outras despesas básicas, evitando, portanto, endividamento profundo” a medida foi mantida em segunda instância.