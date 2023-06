Policial militar é condenado a 16 anos de prisão por morte de rapaz em briga de trânsito

Em sessão de julgamento ocorrida nessa terça-feira, 27/6, o Tribunal do Júri de Taguatinga condenou o réu e policial militar aposentado Francisco Cipriano Vieira a 16 anos de prisão, em regime inicial fechado, por matar Wéverton Leonardo Elias, com disparo de arma de fogo, durante um desentendimento no trânsito.

O fato aconteceu no dia 2 de agosto de 2019, por volta de 20h, na avenida Elmo Serejo, Setor L Norte, em Taguatinga/DF. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal, o crime foi cometido por motivo fútil, pois o acusado agiu por insignificante desentendimento de trânsito. Além disso, a vítima teve dificultada a sua defesa, uma vez que dirigia com a atenção voltada ao trânsito quando foi atingida por disparo de arma de fogo pela sua retaguarda.

O Juiz Presidente do Júri ressaltou que a conduta do réu, com plena consciência da ilicitude, foi extremamente censurável, revelando imenso desvalor pela vida humana, uma vez que o acusado é policial militar e deveria ter maior controle de suas ações.

Para o magistrado, “as consequências do crime foram graves e indeléveis, porquanto não se limitaram apenas a ofensa à incolumidade da vítima, que ficou em coma por mais de seis meses, estertorando em dor, até finalmente ser consumida pela morte lenta provocada pela conduta do acusado”.

Cipriano poderá recorrer da sentença em liberdade. De acordo com o Juiz, o réu respondeu ao processo em liberdade e não há motivos para a decretação de sua prisão preventiva ou de qualquer medida cautelar.

Acesse o PJe1 e confira a decisão: 0718783-45.2019.8.07.0007

Com informações do TJ-DFT