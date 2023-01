Polícia investiga morte de mulher que é atingida com explosão de rojão no Réveillon em São Paulo

No litoral de São Paulo, em Praia Grande, durante o Réveillon, uma mulher foi atingida com a explosão de um rojão sobre sua roupa. A vítima, com 38 anos de idade, morava na capital, em São Paulo, e se deslocou ao litoral para passar a festa de final de ano. A Polícia investiga como o rojão, que explodiu, caiu sobre suas vestimentas. Informações apuradas dão conta de que o artefato que atingiu a mãe de dois filhos, um de 12 anos e outro de 18, não foi acionado por ninguém de sua família.

As investigações seguem e se apurou também, que a vítima foi socorrida por um homem que, identificado como seu namorado, não conseguiu retirar o artefato que se encontrava sobre a companheira. O que se quer elucidar é quem foi o responsável pela explosão do artefato, para se proceder ao indiciamento em inquérito policial, em um crime, que, pelo menos de início, se possa dizer como conduta de homicídio culposo e lesões corporais.

O local continua sendo preservado e a perícia já iniciou seus trabalhos. O namorado da vítima sofreu ofensas a sua integridade física, ao ter sobre si os reflexos do ato, com queimaduras em partes de seu corpo, especialmente das mãos na tentativa de apagar o fogo que tomava conta do cabelo da vítima. O caso continuará sendo investigado pelo 1º Distrito Policial da cidade. A Prefeitura de Praia Grande se posicionou dizendo que a comercialização desses produtos é proibido no município.