Polícia Civil de SC abre concurso com 30 vagas de delegado

A Polícia Civil de Santa Catarina abriu concurso para preencher 30 vagas de delegado no estado, com salário de R$ 22,8 mil. As inscrições estão abertas até o dia 23 de novembro, com taxa de R$ 300, no site da FGV Conhecimento, responsável pela organização da prova.

As provas objetiva e dissertativa, ambas de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas no dia 28 de janeiro de 2024 nas cidades de Florianópolis, São José, Palhoça, Chapecó, Criciúma e Tubarão.

A prova objetiva será aplicada de manhã, das 08h às 13h, com 100 questões de múltipla escolha. A prova escrita será à tarde, das 15h às 18h30, com três questões dissertativas e uma peça profissional.

O concurso ainda terá outras seis fases, todas eliminatórias: prova de capacidade física, prova oral, investigação social, avaliação psicológica, exame toxicológico e avaliação de títulos.

Os candidatos devem ter concluído o curso de Direito e a habilitação para o cargo também prevê a aprovação em um curso de formação profissional com no mínimo 600 horas-aula na Academia de Polícia Civil de SC.

Organização

A FGV Conhecimento organiza concursos em todas as regiões do país para tribunais, governos estaduais e municipais, Assembleias e Câmaras Municipais. Os exames são elaborados para selecionar profissionais nas áreas jurídica, de saúde, educação, segurança pública, fazendária ou bancária. Com informações do Conjur

Veja o edital