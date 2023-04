Pastores são condenados a 21 anos de prisão pela morte de adolescente

Os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva foram condenados na noite de ontem, dia 27, a 21 anos de prisão pelo homicídio do adolescente Lucas Terra. O Júri, que durou três dias, condenou os pastores pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima e meio cruel. Eles também teriam ocultado o cadáver, mas, como o crime foi cometido em 2001, prescreveu e não foi levado em consideração na sentença.

A denúncia contra os pastores foi oferecida à Justiça pelo Ministério Público estadual em 2008. Após recursos da defesa, a pronúncia dos acusados chegou a ser anulada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, porém decisão o Supremo Tribunal Federal acatou recurso do Ministério Público Federal contra a decisão do TJ. No julgamento, os promotores de Justiça David Gallo e Ariomar Figueiredo sustentaram a acusação. Aos 14 anos de idade, o adolescente Lucas Terra foi assassinado em 21 de março de 2001 após ter sido violentado sexualmente, e teve seu corpo carbonizado em um terreno na Avenida Vasco da Gama. Além dos pastores condenados ontem, o pastor Silvio Galiza, que confessou a autoria do crime, foi condenado em 2012 e está preso. Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva podem recorrer da decisão.