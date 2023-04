Operação Andes é deflagrada pelo MPAP e Força-Tarefa de Segurança Pública

Nesta sexta-feira (28), foi deflagrada a “Operação Andes” para cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão contra quatro indivíduos investigados por tráfico de drogas, pelo Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e do Núcleo de Investigação (NIMP), e pela Força-Tarefa de Segurança Pública, integrada por agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal, e, ainda, com o apoio da Companhia de Canil do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

A operação deu cumprimento aos mandados de busca e apreensão nos bairros Cidade Nova, Central, Pacoval, e culminou com a prisão em flagrante de indivíduos pela posse ilegal de aproximadamente 2 kg de cocaína e crack, e cerca de 300g de droga sintética, além de munições de armas de fogo.

Com informações do MP-AP